ДІУ планує цього року рефінансувати 1 тисячу кредитів

Державна іпотечна установа (ДІУ) планує у поточному році рефінансувати 1 тис. кредитів, наданих банками-партнерами на придбання житла громадянам.

Про це сказано у прес-релізі ДІУ, переданому УНІАН.

Як мовиться у прес-релізі, з початку поточного року ДІУ рефінансувала 750 іпотечних кредитів на суму понад 185 млн. грн. З початку вересня ДІУ викупила 93 кредити.

Водночас ДІУ розглядає заявки на рефінансування ще 160 іпотечних кредитів. «Ці тенденції дозволяють ДІУ до кінця 2012 року довести кількість рефінансованих кредитів, які надаються банками-партнерами на придбання житла, до 1 тисячі», - мовиться у прес-релізі.

Сьогодні іпотечні кредити за стандартами ДІУ надають 26 банків із 113 акредитованих у ДІУ.

Загалом ДІУ рефінансувало 8500 кредитів на суму понад 1 млрд грн. Середньозважена ставка за іпотечними кредитами за програмою ДІУ становить 13,63% річних. Середня сума кредиту — 245 тис. грн. Ставка рефінансування — 11% річних.

Як повідомляв УНІАН, Державна іпотечна установа (ДІУ) в січні-серпні поточного року рефінансувала 748 іпотечних кредитів, наданих банками-партнерами на придбання житла громадянам, на загальну суму близько 185 млн. грн.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена ухвалою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.