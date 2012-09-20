Уряд вибрав вдалий момент для виходу на зовнішні ринки запозичень – експерт

Уряд України вибрав вдалий момент для виходу на зовнішні ринки запозичень. Таку думку в коментарі УНІАН висловив аналітик ринку облігацій групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Тарас Котович, коментуючи дорозміщенння Україною єврооблігацій на суму 600 млн. дол.

«Момент для випуску був вдало вибраний. Ставки, що знизилися на глобальному фоні, і спреди, що звузилися, дали змогу залучити кошти, хай і в обмеженому обсязі, під ставку істотно нижчу за номінальну» - сказав аналітик.

Також Т.Котович, зазначив що 2017 рік вже й так навантажений зовнішніми виплатами, що могло негативно вплинути на формування попиту, і, отже, понизити обсяг залучень.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Україна дорозмістила єврооблігації на 600 млн. дол., дохідність яких становила 7,461%.

За інформацією Міністерства фінансів України, обсяг заявок перевищив суму дорозміщення більш ніж удвічі.

Папери було продано в рамках дорозміщення липневого випуску п'ятирічних (з терміном погашення 24 липня 2017 року) єврооблігацій на 2 млрд дол. з дохідністю 9,25%.

Лід-менеджери випуску не змінилися. Ними виступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog і VTB Capital.