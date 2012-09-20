Український фондовий ринок у четвер знову знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів 20 вересня знизився на 0,86% - до 1047,44 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 58,3 млн. грн, з них на фондовому ринку - 26,6 млн. грн, на строковому ринку - 31,7 млн. грн. Лідером зниження серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери "Укрсоцбанку" (-4,00%), Алчевського меткомбінату (-1,50%), "Райффайзен Банку Аваль" (-1,36%) та ін. Індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер знизився на 1,65% - до 386,05 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 66,7 млн. грн.