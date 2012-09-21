Експерт не виключає повторного виходу уряду на зовнішні ринки запозичень

Уряд України, з урахуванням сприятливої ситуації на зовнішніх ринках запозичень, може повторно вийти з розміщенням євробондів, вважає головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан.

Вона зазначила, що винятково сприятлива ситуація на світових кредитних ринках дала змогу Міністерству фінансів понизити дохідність розміщення облігацій на 179 б.п. порівняно з 9,25% за розміщеними в липні паперами цієї ж серії на суму 2 млрд дол. При цьому, за її словами, до вчорашнього випуску у міністерства вже були достатньо коштів в іноземній валюті для здійснення всіх боргових виплат до кінця 2012 р. Проте уряд потребує додаткових запозичень для погашення внутрішніх боргів, фінансування дефіциту бюджету, а також виплат за зовнішнім боргами у 2013 р.

«За нашими оцінками, уряду необхідно погасити еквівалент 1,25 млрд дол. за гривневими ОВДП до кінця 2012 р. і 4,4 млрд дол. у 2013 р.» - говорить О.Бєлан.

Також вона повідомила, що боргові виплати уряду в іноземній валюті (зокрема за валютними ОВДП і муніципальними єврооблігаціями Києва) становитимуть до кінця року 1,3 млрд дол. і 6 млрд дол. у 2013 р. Крім того, НБУ повинен виплатити 0,7 млрд дол. до кінця цього року і 3 млрд дол. у 2013 р.

«З огляду на високе навантаження за виплатами боргу, ми вважаємо, що уряд продовжить залучати кошти на ринку єврооблігацій доти, доки зберігатимуться сприятливі умови, але також освоюватиме менш звичні джерела зовнішнього фінансування, як, наприклад, двосторонні кредити і валютні казначейські зобов'язання, що розміщуються серед населення», - повідомила О.Бєлан.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Україна дорозмістила єврооблігації на 600 млн. дол., дохідність яких становила 7,461%.

За інформацією Міністерства фінансів України, обсяг заявок перевищив суму дорозміщення більш як удвічі.

Папери були продані в рамках дорозміщення липневого випуску п'ятирічних (з терміном погашення 24 липня 2017 року) єврооблігацій на 2 млрд дол. з дохідністю 9,25%.

Лід-менеджери випуску не змінилися. Ними виступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog і VTB Capital.