Єврозона вже фактично ввійшла у рецесію – експерти

Єврозона вже фактично ввійшла у рецесію.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

Вони наголошують, що ВВП єврозони демонструє зниження два квартали поспіль, хоча фактичне його значення за третій квартал 2012 року буде опубліковане лише в листопаді.

Після публікації попередніх індексів PMI за вересень (у Китаї та єврозоні зафіксовано зниження) фондові ринки у четвер, 20 вересня, трохи знизилися. Проте негативний тон торгів змінився на позитивний на азіатській сесії.

Як пояснюють аналітики, для обох регіонів значення PMI нижче за 50 означає зниження ділової активності і, зрештою, зниження або уповільнення ВВП. Історично показники PMI і ВВП мають високу взаємозалежність.

На думку аналітиків, для України найважливішою подією у четвер стало розміщення євробондів на 600 млн. дол. за ставкою 7,5%, що на 1,8 пункта нижче, ніж при розміщенні єврооблігацій у липні. Завдяки залученим коштам уряд зможе до кінця року забезпечити себе валютою для погашення зобов'язань і таким чином зменшити тиск на курс гривні.

Аналітики відзначають, що на Українській біржі вчора торги відкрилися з затримкою на 45 хвилин, аби привернути увагу Президента і спонукати його не підписувати Закон «Про депозитарну систему України». Крім того, активно торгувалися акції банку «Форум» (-3,6%) на заяві нового інвестора про викуп акцій у міноритаріїв. Серед інших новин – збиток Aвдєєвського КХЗ (-0,3%) у другому кварталі в розмірі 41 млн. дол. перевищив очікування.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 20 вересня, впав на 0,86% - до 1047,44 пункта. Загальний обсяг торгів становив 58,3 млн. грн.

Індекс ПФТС знизився на 1,65% - до 386,05 пункта. Загальний обсяг торгів становив 66,7 млн. грн.