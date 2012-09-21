Кабмін оформив дорозміщення єврооблігацій на 600 млн. дол.

Кабінет міністрів України своєю ухвалою (№875 від 17 вересня 2012 р.) оформив дорозміщення єврооблігацій на 600 млн. дол., збільшивши суму випуску євробондів до 2,6 млрд дол. із 2 млрд дол., з погашенням у липні 2017 року. Ухвалу оприлюднено на сайті уряду.

Як повідомляв УНІАН, основна сума євробондів була розміщена під 9,25% річних, а їх дорозміщення проходило за ставкою, вищою за номінал, що дозволило одержати прибутковість довипущених паперів на рівні 7,46% річних.

Лід-менеджерами розміщення єврооблігацій виступили JP Morgan, Morgan Stanley, Ощадбанк Росії/Трійка діалог і VTB Capital.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Експерт не виключає повторного виходу уряду на зовнішні ринки запозичень