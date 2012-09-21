Заявки на купівлю євробондів під час дорозміщення подали 80 інвесторів на 1,4 млрд дол.
Заявки на купівлю євробондів України під час їх дорозміщення 19 вересня п.р. подали 80 інвесторів на загальну суму 1,4 млрд дол. Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів України.
"Додаткове розміщення єврооблігацій відбулося протягом одного дня завдяки позитивній ринковій кон'юнктурі і вдало вибраному часу для розміщення, - говориться в повідомленні Мінфіну. - Для забезпечення максимальної гнучкості угоду було оголошено без орієнтиру за обсягом з індикативною ціною розміщення 107,125% від номіналу... Коли обсяг книги заявок сягнув 1,4 млрд доларів США з замовленнями від понад 80 міжнародних інвесторів, книгу заявок була закрито ".
Дохідність дорозміщених паперів становить 7,46%.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою № 875 від 17 вересня 2012 оформив дорозміщення єврооблігацій на 600 млн дол., збільшивши суму випуску євробондів до 2,6 млрд дол. з 2 млрд дол, з погашенням у липні 2017 року.
У Мінфіні зазначають, що це найбільше розміщення євробондів Україною, включаючи багатотраншові розміщення.