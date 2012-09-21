Індекс Української біржі в п'ятницю виріс майже на 2%

Індекс Української біржі за підсумками торгів 21 вересня підвищився на 1,96% - до 1068,02 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 62,9 млн грн, з них на фондовому ринку - 13,8 млн грн, на строковому ринку - 49 млн грн.

Лідерами підвищення серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери Єнакіївського метзаводу (+4,27%), Алчевського меткомбінату (+2,86%), Авдіївського коксохіму (+2,41%) і пр.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у п'ятницю знизився на 0,18% - до 385,38 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 299,6 млн грн.