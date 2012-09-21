АМКУ оштрафував компанію Lanebrook на 420 тис. грн
Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував компанію Lanebrook Limited (Кіпр), яка управляє контрольним пакетом акцій компанії Evraz, на загальну суму 420 тис. грн за порушення антимонопольного законодавства.
Про це УНІАН повідомили в прес-служба комітету.
Згідно з повідомленням, зокрема, компанія Lanebrook Limited була оштрафована АМКУ на суму 210 тис. грн за порушення конкуренційного законодавства у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання, через компанію Polyworld (Кіпр), акцій компаній Paleto Capital Limited, Libero Investing Limited, Lanora Finance Limited (Британські Віргінські Острови), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компаній, без отримання відповідного дозволу органів комітету, наявність якого необхідна.
Як зазначає комітет, в підсумку надав АМКУ дозвіл на концентрацію.
Крім того, АМКУ оштрафував Lanebrook Limited ще на 210 тис. грн за порушення антимонопольного законодавства у вигляді концентрації через Polyworld (Кіпр) акцій інших трьох компаній, надавши їй відповідний дозвіл.
Довідка УНІАН. Evraz - одна зі світових вертикально інтегрованих сталеливарних груп, що розташовує металургійними та гірничодобувними підприємствами в Росії, США, Італії, Чехії, ПАР і Україну.
За даними компанії, на 30 грудня 2011 року частка Романа Абрамовича в Evraz становила 34,68%, Олександра Абрамова - 24,64%, Олександра Фролова - 12,32%, Євгенія Швідлера - 3,5% (всі четверо - через Lanebrook) .