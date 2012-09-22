«Живі» активи банку «Київ» приєднають до «Укргазбанку» - Арбузов

Робочі активи, що перебувають у держвласності АКБ «Київ», будуть приєднані до іншого держбанку - АБ «Укргазбанк», заявив у інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня» голова Національного банку України Сергій Арбузов.

«Неробочу частину активів цього банку (АКБ «Київ» - УНІАН) буде передано в банк поганих активів для державних банків, що створюється на базі «Родоводу» («Родовід Банку» - УНІАН). «Живу» частину бізнесу буде приєднано до «Укргазбанку»» - сказав голова НБУ.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня в Міністерстві фінансів України повідомили, що поки що не надходило пропозицій щодо придбання пакетів акцій АБ «Укргазбанк» і АКБ «Київ»

Раніше, наприкінці липня 2012 року Мінфін оголосив тендер з відбору компанії-консультанта в питанні приватизації «Укргазбанку» і банку «Київ» для «проведення оцінки пакетів акцій АБ «Укргазбанк» і ПАТ «АКБ «Київ», надання рекомендацій щодо порядку проведення і підготовки плану продажу пакетів акцій цих банків, відбору стратегічних інвесторів і вирішення інших питань, пов'язаних із продажем пакетів акцій цих банків».

При цьому свої послуги як консультанта запропонувала лише компанія Deloitte (ТОВ «Делойт і Туш»). Компанія запитала за свої послуги 16,187 млн. грн (з ПДВ). Проте з урахуванням того, що пропозиція компанії була єдиною, проведений Мінфіном тендер вважається недійсним.

Дата проведення повторного тендеру з відбору консультанта поки що невідома.

Довідка УНІАН. У 2009 році Кабмін витратив близько 18 млрд грн бюджетних коштів на докапіталізацію трьох недержавних комерційних банків – «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ». В результаті Мінфін України став мажоритарним акціонерів у кожній з цих фінустанов. Незважаючи на вливання значних сум у капітал зазначених банків, так і не вдалося відновити їх нормальну роботу. На сьогодні всі вони потребують додаткової капіталізації, яка оцінюється в 12,5 млрд грн.

14 вересня 2011 року Кабмін своїм розпорядженням створив на базі «Родовід Банку» санаційний банк.