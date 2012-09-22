Арбузов: Мінфін має можливість для нових запозичень в обсязі 1-1,5 млрд дол.

Сприятлива ситуація, що склалася на зовнішніх ринках капіталу, відкриває Міністерству фінансів України можливість для нових запозичень в обсязі 1-1,5 млрд дол., заявив у інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня» голова Національного банку України Сергій Арбузов.

«Мінфін ще не сказав свого останнього слова як на зовнішніх, так і на внутрішньому ринку. Нинішні котирування дохідності нещодавно розміщених євробондів на 2 млрд дол. вже значно нижчі за дохідність, одержану при їх розміщенні (становлячи зараз близько 7,5-7,7%). Відповідно, відкривається можливість для нових запозичень в обсягу 1-1,5 млрд дол.» - сказав голова Нацбанку.

При цьому він відзначив, що така сама можливість існує для уряду і на внутрішньому ринку.

«Попит на валютні облігації для населення, дебютний випуск яких заплановано на першу декаду жовтня, перевищує пропозицію: кількість вже поданих на купівлю заявок перевищує обсяг дебютного випуску на 200 млн. дол.», - сказав С.Арбузов.

Джерело:http://zn.ua/ECONOMICS/sergey_arbuzov_my_ne_vidim_neobhodimosti_igrat_na_nervah_nashih_grazhdan-109120.html

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою №875 від 17 вересня 2012 р. оформив дорозміщення єврооблігацій на 600 млн. дол., збільшивши суму випуску євробондів до 2,6 млрд дол. з 2 млрд дол., з погашенням у липні 2017 року.

У Мінфіні зазначають, що це найбільше розміщення євробондів Україною, включаючи багатотраншеві розміщення.

Заявки на купівлю євробондів України під час їх дорозміщення 19 вересня ц.р. подали 80 інвесторів на загальну суму 1,4 млрд дол. Дохідність дорозміщених паперів становила 7,46%.