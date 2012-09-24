Порошенко пропонує скоротити в 5 разів число підприємств, що не підлягають приватизації

Міністерство економічного розвитку і торгівлі ініціює скорочення у 5 разів - з 1492 до 290 – державних підприємств, які не підлягають приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко на зустрічі з президентом Чорноморського банку торгівлі і розвитку Андрієм Кондаковим.

П.Порошенко відзначив, що відповідний законопроект внесено на розгляд уряду.

«Я вніс на засідання уряду законопроект, яким передбачено істотне скорочення переліку підприємств, заборонених до приватизації. Як приклад: їх було 1492, залишиться 290», - сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, на початку року було прийнято Державну програму приватизації на 2012-2014 роки.

Виконання Програми дасть можливість, зокрема, зменшити частку державного сектору в економіці до 25-30% внутрішнього валового продукту.

Прогнозний обсяг надходжень протягом дії Програми до державного бюджету України коштів від продажу і управління державним майном становить 40-60 млрд грн.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України “Про приватизацію державного майна”, приватизації не підлягають об'єкти, що мають загальнодержавне значення, а також казенні підприємства.

Перелік державних підприємств, які не підлягають приватизації, і акціонерних товариств, державні пакети акцій яких не підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.