Європейські фондові ринки у понеділок знижуються

На європейських фондових ринках у понеділок, 24 вересня, спостерігається зниження.

Як повідомляють сайти провідних європейських бірж, станом на 17:00 за київським часом британський індекс FTSE 100 знизився на 0,45%, до 5826,30 пункту, німецький DAX знизився на 0,53%, до 7411,94 пункту, французький CAC -40 опустився на 1,03%, до 3494,44 пункту.

Однією з можливих причин такого зниження стали негативні макроекономічні дані з Німеччини. Як повідомляє Reuters, діловий клімат у Німеччині погіршився п'ятий місяць поспіль у вересні, тоді як аналітики очікували невеликого зростання.