Індекс UX упав на минулому тижні через фіксацію прибутку після зростання напередодні - експерти

Зниження індексу UX на минулому тижні стало результатом фіксації прибутку після зростання на 12% на попередньому тижні.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їхніми словами, хоча UX закрився в п'ятницю, 21 вересня, на позитивній ноті, за результатами тижня індекс знизився на 3%. Акції "Луганськтепловозу" (-6.8%) впали минулого тижня, незважаючи на велике замовлення від "Російських залізниць". Зниження Північного (-7.0%) і Полтавського (-6.4%) ГЗК пов'язано зі скороченням прибутку цих компаній у першому півріччі на 30% і 50% відповідно, що призведе до виплати менших дивідендів у 2013 році. Виросли Kрюковскій ВБЗ (+2.1%) і Aвдіївскій КХЗ (+2.5%). Перший подорожчав завдяки можливому замовленню на поставку приміських поїздів, тоді як останній виріс, найімовірніше, на спекуляціях і може завалитися в будь-який день. Збиток Aвдіївського КХЗ в першому півріччі 2012 року становить 82 млн дол. проти прибутку 16 млн дол. в першому півріччі 2011 року.

Аналітики відзначають, що на позитивних новинах з Іспанії європейський індекс Stoxx 600 у минулу п'ятницю виріс на 0,5%. Країна має намір розробити план порятунку і офіційно звернутися до Європейської комісії за фінансовою підтримкою. Однак азіатські ринки сьогодні відкрилися зниженням на невдалих переговорах канцлера Німеччини Ангели Меркель і Президента Франції Франсуа Олланда щодо регулювання банківського сектору Європи. На поточному тижні в Європі будуть опубліковані кілька показників споживчої довіри. Крім того, Іспанія оприлюднить результати стрес-тесту своєї банківської системи.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів 21 вересня підвищився на 1,96% - до 1068,02 пункту. Загальний обсяг торгів становив 62,9 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,18% - до 385,38 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 299,6 млн грн.