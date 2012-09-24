Експерти: на цьому тижні у учасників українського ринку акцій навряд чи додасться оптимізму

На поточному тижні в учасників ринку українських акцій навряд чи додасться оптимізму, щоб повернути індекси в висхідний тренд.

Такий прогноз висловили аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) в огляді, переданому УНІАН.

Вони підкреслюють, що на минулому тижні, крім негативного зовнішнього фону, який вселяв песимізм у інвесторів, важливим фактором, що вплинув на стан вітчизняного фондового ринку, став протест біржової ради Української біржі проти закону «Про депозитарну систему», прийнятого Верховною Радою 6 липня 2012 року. Закон передбачає введення нового порядку проведення розрахунків за угодами, укладеними на біржі. На знак протесту біржова рада прийняла рішення зупинити торги на Українській біржі з 10:00 до 11:00 20 вересня 2012 року. За результатами минулого тижня індекс UX знизився на 2,9% і закрився в п'ятницю, 21 вересня, на позначці 1068,02 пункту.

Як відзначають аналітики, фондові ринки світу закінчили минулий тиждень корекцією. Американський індекс S&P 500 втратив 0,4%, а британський FTSE - 1,1%. Капіталізація ринків, що розвиваються, зменшилася в ще більшому ступені.

За словами аналітиків, минулий тиждень почався після не дуже приємних подій, що відбулися напередодні у вихідні. У суботу, 15 вересня, в Іспанії та Португалії пройшли масові демонстрації проти скорочення бюджетних витрат. Міністри фінансів країн Євросоюзу на зустрічі, що пройшла того ж дня на Кіпрі, не змогли домовитися про терміни і принципи створення загальноєвропейського банківського союзу. Протягом вихідних антияпонські акції протесту і погроми на тлі загострення ситуації навколо спірних островів Сенкаку охопили 85 міст Китаю.

Аналітики вважають, що статистичні дані, які надходили протягом минулого тижня зі США, були неоднорідними. З одного боку, деякі показники ринку нерухомості США в серпні виявилися несподівано хорошими. З іншого боку, індекс випереджальних показників вказує на можливість уповільнення американської економіки в найближчому майбутньому.

Аналітики також відзначають, що в Європі на минулому тижні темою для обговорення стала проблема можливої ​​відмови країн-боржників від допомоги Євросоюзу. Незважаючи на складне економічне становище, національні уряди тепер без ентузіазму обговорюють питання виділення фінансової підтримки, так як прийняття допомоги означає введення політики жорсткої бюджетної економії, що викликає невдоволення громадян і втрату популярності уряду. Уряди країн-боржників дали зрозуміти, що за допомогою вони звернуться, коли стане вже зовсім погано. Зокрема, Італія та Іспанія будуть чекати нового стрибка прибутковості своїх держпаперів.

За словами аналітиків, на поточному тижні інвестиційне співтовариство буде давати оцінку результатам початку продажів iPhone 5. У вівторок 25 вересня канцлер Німеччини Ангела Меркель і голова Європейського центробанку Маріо Драґі повинні обговорити стан євро. У той же день очікується виступ М.Драґі. Блок важливих статистичних новин буде включати виробничі дані США і інформацію про інфляцію та безробіття в Німеччині.