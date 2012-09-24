Український фондовий ринок у понеділок знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів 24 вересня знизився на 1,04% - до 1056,94 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 74 млн грн, з них на фондовому ринку - 30 млн грн, на строковому ринку - 44 млн грн.

Лідерами зниження серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери "Укрсоцбанку" (-3,29%), Авдіївського коксохіму (-1,62%), "Мотор Січі" (-1,34%) і пр.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок знизився на 0,07% - до 385,10 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 459,5 млн грн, з них на ОВДП припало 455 млн грн, на облігації підприємств - 2,9 млн грн, на акції - 1,3 млн грн.