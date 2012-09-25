Regal Petroleum у першому півріччі збільшив чистий прибуток у 11,2 раза

Британська нафтогазова компанія з активами в Україні Regal Petroleum у першому півріччі 2012 року збільшила чистий прибуток до 6,49 млн дол. з 0,603 млн дол. у першому півріччі 2011 року, сказано у фінансовому звіті компанії.

Згідно зі звітом компанії, розміщеним на її офіційному сайті у вівторок, виручка в першому півріччі становила 22,03 млн дол., тоді як в січні-червні-2011 доходи були відсутні, а в цілому за минулий рік вони становили 19,07 млн дол. при чистому прибутку 6,41 млн дол.

Так само в повідомленні наголошується, що валовий прибуток Regal Petroleum за перше півріччя цього року досяг 13 млн дол., операційний - 8,76 млн дол., а за минулий рік в аналогічний період компанія зазнала збитків відповідно в 1,54 млн дол. і 11,55 млн дол.

«Regal Petroleum на кінець червня цього року мала 24,2 млн дол. вільних грошових коштів, а до 24 вересня їхня сума зросла до 30,3 млн дол. завдяки продажу низки активів і поточної операційної діяльності», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Regal Petroleum працює в Україні з 1999 року. Компанія володіє в Україні заводом з переробки власного газу і конденсату потужністю 700 тис. куб. м газу і 200 куб. м конденсату на добу, а також трубопроводом довжиною 13,2 км, що з'єднує підприємство із системою магістральних газопроводів.

Основними нафтогазовими активами Regal є Мехедівсько-Голотовщинське (MEX) і Свиридівське (SV) газоконденсатні родовища (Полтавська обл.).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Публічні розміщення акцій компаній України на зарубіжних біржах