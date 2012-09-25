Українська біржа сьогодні буде орієнтуватися на зовнішній фон - експерти

Учасники торгів на Українській біржі сьогодні, за відсутності важливих локальних новин, будуть більше орієнтуватися на зовнішній фон.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

Вони відзначають, що всі без винятку індексні папери Української біржі в понеділок, 24 вересня, зафіксували зниження. При цьому «Укрсоцбанк» (-3,3%) виявився в лідерах падіння.

За інформацією аналітиків, провідні світові індекси в понеділок зафіксували незначне зниження. Індекс ділового клімату в Німеччині (IFO) у вересні знижується 5-й місяць поспіль, незважаючи на низку позитивних подій, зроблених в Європі для стримування кризи. На американській сесії Caterpillar знизив прогнози прибутку на 2015 рік. На даних новинах азіатські ринки відкрилися зниженням.

За словами аналітиків, з важливих новин сьогодні очікується зустріч президента ЄЦБ Маріо Драґі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Крім того, М.Драґі виступить з промовою на конференції промисловців в Німеччині. Реакція фондових індексів на приплив ліквідності від ФРС і ЄЦБ виявилася позитивною. Тепер для продовження зростання ризикових активів дане збільшення ліквідності повинно привести до зростання макропоказників. Однак поки що цього не сталося: індекс ділового клімату IFO вчора, а також індекс ділової активності в промисловості PMI минулого тижня, продовжили фіксувати спад економічної активності.

Як повідомляв УНІАН,індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 24 вересня, упав на 1,04% - до 1056,94 пункту. Загальний обсяг торгів становив 74 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,07% - до 385,10 пункту. Загальний обсяг торгів становив 459,5 млн грн.