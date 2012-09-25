Мінфін на аукціоні 25 вересня запропонує ОВДП з індексованою вартістю

Міністерство фінансів України на аукціоні 25 вересня планує запропонувати до продажу тільки гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) терміном обігу 5 і 7 років, а також 3-річні індексовані ОВДП (дата погашення - 9 вересня 2015 р.).

Про це говориться в повідомленні Мінфіну.

Як повідомляв УНІАН, на думку фахівця відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергія Фурси, після чергового залучення 600 млн дол. на зовнішніх ринках Мінфін не відчуває гострої потреби в значних додаткових залученнях.

«До завершення передвиборчої кампанії ми навряд чи побачимо ринкові угоди на первинних аукціонах», - вважає експерт.

На аукціоні з продажу ОВДП 18 вересня Мінфіну вдалося залучити в державний бюджет 414,292 млн грн. Мінфін задовольнив дві заявки ОВДП з терміном погашення 22 травня 2019 року. Дохідність становить 14,3%. При цьому попит на ОВДП терміном обігу 5 років відсутній.