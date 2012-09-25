Кабмін призначив заступника голови ДІУ

Кабінет Міністрів своїм розпорядженням № 678 від 19 вересня 2012 року призначив Василя Євдокимова заступником голови правління Державної іпотечної установи (ДІУ).

Текст розпорядження оприлюднений на урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням № 541 від 8 серпня 2012 року призначив Валентина Рибачука головою правління Державної іпотечної установи.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.