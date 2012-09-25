Український фондовий ринок до середини дня знизився вже на 1,69%

Український фондовий ринок розпочав вівторок зростанням. Проте вже станом на 13:00 за київським часом індекс Української біржі знизився на 1,69%, повідомляє сайт біржі. Серед лідерів зниження - акції "Азовсталі" (-3,01%), "Укрнафти" (-2,07%), "Донбасенерго" (-1,98%). Зниження проходить на негативному зовнішньому фоні - оскільки Міжнародний валютний фонд оголосив про те, що збирається скоротити прогноз світового зростання, а юристи німецького Бундесбанку почали перевірку законності програми придбання облігацій Європейського Центробанку.

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