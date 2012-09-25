Український фондовий ринок обвалився

Український фондовий ринок почав вівторок зростанням. Однак, за станом на 13:00 за київським часом індекс Української біржі знизився на 1,69%, повідомляє сайт біржі. Серед лідерів зниження - акції "Азовсталі" (-3,01%), "Укрнафти" (-2,07%), "Донбасенерго" (-1,98%).

Зниження проходить на тлі негативного зовнішнього фону - Міжнародний валютний фонд оголосив про те, що збирається скоротити прогноз світового зростання, а юристи німецького Бундесбанку почали перевірку законності програми придбання облігацій Європейського Центробанку.