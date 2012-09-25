Європейські фондові ринки у вівторок продовжили зниження

На європейських фондових ринках у вівторок, 25 вересня, продовжилося зниження, що спостерігається на світових ринках з початку цього тижня.

Як повідомляють сайти провідних європейських бірж, станом на 14:00 за київським часом британський індекс FTSE 100 знизився на 0,07%, до 5834,51 пункта, німецький DAX знизився на 0,35%, до 7387,29 пункта, французький CAC-40 опустився на 0,41%, до 3482,78 пункта.

У вівторок стало відомо, що Греція може попросити перенесення терміну погашення облігацій Європейського центробанку або спробувати залучити додаткову короткострокову позику для погашення заборгованості. МВФ також оголосив про те, що має намір скоротити прогноз світового зростання.

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