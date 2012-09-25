Сьогоднішній стан українського ринку акцій є кризовим - іноземний інвестор

Сьогоднішній стан українського ринку акцій є кризовим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам глава інвестиційного фонду Santa Lucia Asset Managеment Джеймс Мортон.

"Це справжня криза", - відзначив він.

За його словами, український ринок входить до групи ринків із якнайгіршою динамікою цього року. За оцінкою Д.Мортона, 99% інституційних інвесторів не розглядають Україну як країну для інвестування.

На думку інвестора, основними причинами такого кризового стану українського ринку є "найгірші принципи корпоративного управління, а також регуляторна політика, що найменше захищає права міноритарних акціонерів, які планують інвестувати в Україну". Д.Мортон відзначив, що права міноритарних акціонерів в Україні гірше захищені не лише порівняно з Росією, а й з деякими африканськими країнами.

На думку Д.Мортона, негативний вплив на ринок може мати і нещодавно ухвалений Верховною Радою Закон «Про систему депозитарного обліку цінних паперів», відповідно до якого держава для розрахунків на ринку створить єдиний розрахунковий центр. За словами інвестора, така реструктуризація буде однозначно негативно впливати на бажання інвесторів інвестувати в українську економіку, негативно позначиться на ефективності роботи фондового ринку.

"Якщо уряд дійсно хоче знищити ринок, то він на правильному шляху", - наголосив Д.Мортон.

Водночас, за його словами, на сьогоднішній день ряд секторів української економіки потенційно є привабливими для іноземних інвесторів. В першу чергу, сказав він, йдеться про машинобудування і сільське господарство.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 липня ц.р. ухвалила Закон «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (після ухвалення в цілому Верховною Радою його перейменовано на Закон «Про депозитарну систему України» - УНІАН). Законом передбачено створення централізованої депозитарної системи в країні, вводиться такий новий елемент, як Центральний розрахунковий центр.

Біржова рада «Української біржі» більшістю голосів ухвалила рішення провести 18 вересня опитування учасників торгів про необхідність припинення торгівлі на всіх сегментах на знак незгоди з ухваленою Верховною Радою редакцією Закону "Про депозитарну систему України".

19 вересня біржова рада біржі ухвалила рішення вважати результат опитування достатньою підставою для припинення торгів із 10:00 до 11:00 20 вересня ц.р.

20 вересня «Українська біржа» з 10:00 до 11:00 припиняла свою роботу.

Цього ж дня, 20 вересня, голова біржової ради, генеральний директор інвест-компанії Concorde Capital Ігор Мазепа повідомив журналістам, що «Українська біржа» може закритися у разі підписання Президентом України Закону "Про депозитарну систему України".

Довідка УНІАН. Інвестиційний фонд Santa Lucia Asset Managment працює в Україні з 1998 року. За цей час фондом інвестовано в економіку країни мільйони доларів.