«Бориспіль» залучив понад 252 млн грн від розміщення облігацій

Держпідприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" залучило 252,3 млн грн від розміщення у повному обсязі облігацій серії I.

Про це УНІАН повідомили в аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» планував розмістити 1 млн облігації серій I, J, K, L на суму 1 млрд грн.

Номінальна вартість однієї облігації - 1 тис грн. Розмір однієї серії облігацій становить 250 млн грн.

Розміщення облігацій проводиться на фондовій біржі ПФТС і біржі "Перспектива". Андерайтером випуску виступить ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України".

Нагадаємо, інвестиційний банк Morgan Stanley, ставши переможцем тендеру з відбору організатора випуску єврооблігацій на 300 млн дол. державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», врешті відмовився від підписання договору.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» в 2011 році збільшив прийом пасажирів на 20% у порівнянні з 2010 роком - до 8 млн чоловік.