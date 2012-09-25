Індекс Української біржі знизився на 0,82%, індекс ПФТС підвищився на 0,23%

Індекс Української біржі за підсумками торгів 25 вересня знизився на 0,82% - до 1048,26 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 71 млн. грн, з них на фондовому ринку - 27,8 млн. грн, на строковому ринку - 43 млн. грн.

Лідерами зниження серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери "Донбасенерго" (-1,79%), Авдєєвського коксохіму (-1,63%), Алчевського меткомбінату (-1,16%) та ін.

Індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок підвищився на 0,23% - до 386,00 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 34,9 млн. грн.