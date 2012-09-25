Агентство з рефінансування житлових кредитів розмістить облігації на 250 млн грн

Публічне акціонерне товариство «Агентство з рефінансування житлових кредитів» вирішило здійснити дебютний випуск іпотечних облігацій серії «А» на 250 млн грн.

Про це мовиться в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, планується розмістити 25 тисяч штук звичайних іпотечних облігацій серії «А» шляхом відкритого розміщення емітентом у бездокументній формі.

Облігації розміщуються з метою залучення коштів інвесторів для рефінансування банків, що здійснюють житлове іпотечне кредитування фізичних осіб.

Джерелом розрахунків з власниками звичайних іпотечних облігацій для їх погашення і виплати доходу є власні кошти ПАТ «АРЖК», зокрема доходи, одержані від іпотечних та інших активів.

Почати розміщення облігацій планується 22 жовтня 2012 року, завершити - 21 жовтня 2013 року.

Розміщення облігацій схвалене позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «АРЖК» 23 квітня 2012 року і рішенням Наглядової ради товариства 20 вересня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше Агентство з рефінансування житлових кредитів планувало в червні 2012 року випустити іпотечні облігації на 500 млн грн.

Довідка УНІАН. Агентство з рефінансування іпотечних кредитів було створене в лютому 2012 року. Засновниками агентства виступили ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк» і ПАТ АКБ «Київ». Фінансова компанія може виконувати дві операції: набувати права вимоги за житловими кредита і випускати на їх основі іпотечні облігації.