КАЛЕНДАР зборів акціонерів банків і компаній України

Інформація про заплановані на поточному тижні збори акціонерів українських банків і провідних компаній: 26 вересня: - Херсонський нафтопереробний завод; 27 вересня: - Укрсоцбанк; - Страхова компанія «Рокада»; - Код-Інвест; - Кримхліб; 28 вересня: - Завод із виробництва ядерного палива; - Агроелектромонтаж; - Концерн Хлібпром; - Кагарлицький цукровий завод.

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