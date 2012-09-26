КАЛЕНДАР зборів акціонерів банків і компаній України

09:16, 26 вересня 2012
Фондовий ринок
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Інформація про заплановані на поточному тижні збори акціонерів українських банків і провідних компаній:

26 вересня:

- Херсонський нафтопереробний завод;

27 вересня:

- Укрсоцбанк;

- Страхова компанія «Рокада»;

- Код-Інвест;

- Кримхліб;

28 вересня:

- Завод із виробництва ядерного палива;

- Агроелектромонтаж;

- Концерн Хлібпром;

- Кагарлицький цукровий завод.

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