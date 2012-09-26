КАЛЕНДАР зборів акціонерів банків і компаній України
09:16, 26 вересня 2012Фондовий ринок
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Інформація про заплановані на поточному тижні збори акціонерів українських банків і провідних компаній:
26 вересня:
- Херсонський нафтопереробний завод;
27 вересня:
- Укрсоцбанк;
- Страхова компанія «Рокада»;
- Код-Інвест;
- Кримхліб;
28 вересня:
- Завод із виробництва ядерного палива;
- Агроелектромонтаж;
- Концерн Хлібпром;
- Кагарлицький цукровий завод.
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