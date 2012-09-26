ФДМУ шукає оцінювача держпакету «Східно-Кримської енергетичної компанії»

Фонд державного майна України повторно оголосив конкурс з відбору оцінювача 53,97% державного пакета акцій ПрАТ «Східно-Кримська енергетична компанія», повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 26 вересня ц.р. Конкурс відбудеться 10 листопада 2012 року. Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна в 2010 році вже проводив конкурс з відбору оцінювача держпакета 53,97% ПрАТ «Східно-Кримська енергетична компанія». Переможцем конкурсу було визнано ТОВ «Аналітично-консалтинговий центр «Епрайзер». Довідка УНІАН. ПрАТ «Східно-Кримська енергетична компанія» (м. Сімферополь) займається постачаннями електроенергії жителям Автономної Республіки Крим, переважно населенню. Статутний фонд компанії становить 8 млн. 683 тис. грн.

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