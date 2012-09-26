Експерт: у фокусі фондового ринку – європейські проблеми

У фокусі фондового ринку у вівторок, 25 вересня, опинилися європейські проблеми, серед лідерів зниження – акції банків.

Про це сказав у коментарі УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко.

За його словами, «ще о 18-й годині за київським часом у вівторок ринки налаштовувалися на те, щоб завершити день на позитивній території. Проте непостійність настроїв, яку ми спостерігаємо протягом останніх днів, знову далася взнаки, і в другій половині торгової сесії у США ведмедям вдалося перехопити ініціативу, незважаючи на публікацію позитивних економічних даних».

Як відзначає аналітик, сьогодні Financial Times пише про те, що протести і зростання сепаратистських настроїв в Іспанії можуть завадити реалізації планів бюджетної економії. Це ставить під сумнів можливий договір про надання фінансової допомоги, про який ішлося буквально кілька днів тому. Скидається на те, що зміна курсу стає трендом. Так, днями уряду Португалії довелося змінити курс під тиском протестів.

Водночас, наголосив П.Ільяшенко, «сам ринок не знає, наскільки ефективними можуть виявитися заходи економії. Приклад Ірландії і країн Балтії не застосовний до Італії та Іспанії. Заміна скорочення витрат підвищенням податків у Португалії може виявитися прекрасним рішенням. Така неоднозначність говорить про те, що для прояснення ситуації потрібен час. Тому зміна настроїв щодо майбутнього Іспанії навряд чи критична на даний момент».

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 25 вересня, знизився на 0,82% - до 1048,26 пункта. Загальний обсяг торгів становив 71 млн. грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,23% - до 386,00 пункта. Загальний обсяг торгів становив 34,9 млн. грн.