Кабмін схвалив продаж 1200 державних підприємств

Кабінет міністрів України ухвалив рішення направити законопроект, що передбачає продаж 1 200 державних підприємств, у Верховну Раду. Про це повідомляє видання «КоммерсантЪ Украина» від 26 вересня 2012 року.

Як зазначається в публікації, з тексту законопроекту «Про перелік об'єктів права державної власності, які не підлягають приватизації» передбачається виключити більшість вугільних підприємств, радіотелевізійних центрів, видавництв, спортбаз, елеваторів.

Більше того, на торги зможуть бути виставлені і такі великі підприємства, як «Нафтогаз України», «Чорноморнафтогаз», «Укрінтеренерго», «Укспецтрансгаз», «Магістральні трубопроводи «Дружба».

За інформацією видання, в останню мить, за ініціативою Мінфіну, в списку підприємств держвласності було збережено «Турбоатом».

Як повідомляв раніше УНІАН, міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко на початку тижня припустив скорочення кількості державних підприємств у 5 разів - з 1 492 до 290. За його словами, відповідний законопроект було внесено на розгляд уряду. На початку поточного року було прийнято Державну програму приватизації на 2012-2014 роки.

Виконання програми дасть можливість, зокрема, зменшити частку державного сектору в економіці до 25-30% внутрішнього валового продукту.

Прогнозний обсяг надходжень коштів до державного бюджету України від продажу і управління державним майном протягом дії програми становить 40-60 млрд грн.