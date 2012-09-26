На українському і світових фондових ринках значне зниження

Український фондовий ринок знижується на негативному зовнішньому новинному фоні. Як повідомляє сайт Української біржі, індекс UX станом на 12:00 за київським часом знизився на 2,67% - до 1020,23 пункта, повідомляє сайт біржі.

Серед лідерів зниження – акції "Укрнафти" (-3,58%), Авдєєвського коксохіму (-3,15%), "Центренерго" (-3,02%).

Британський індекс FTSE 100 опустився на 1,05% - до 5798,44 пункта, німецький DAX опустився на 1,34% - до 7325,84 пункта, французький CAC-40 опустився на 1,76% - до 3452,14 пункта.

Торги в США завершилися сильним зниженням індексів, хоча день починався досить позитивно. Проте після заяви президента Федерального резервного банку Філадельфії Чарльза Плоссера про те, що останні стимулювальні заходи ФРС навряд чи здатні дати поштовх економічному зростанню і допомогти знизити безробіття, на ринку намітився рух донизу. Індекс Dow Jones знизився на 0,75% - до 13457,55 пункта, а SNP 500 - на 1,05%, до 1441,59 пункта.