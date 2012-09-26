ФДМУ виставив на продаж держакції Київського заводу реле і автоматики

Фонд державного майна України оголосив приватизаційний конкурс із відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 58,936% держпакета акцій ПАТ "Київський завод реле і автоматики", повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 26 вересня ц.р.

Початкова вартість пакета акцій підприємства, що виставляється на продаж, становить 5 млн 515 тис. грн.

Фіксованими умовами конкурсу передбачається погашення протягом року з моменту укладення договору купівлі-продажу простроченої заборгованості перед державою за кредитом, отриманим підприємством під гарантії уряду в 1993 році на суму 37 млн 170 тис. євро, а також сплата пені, нарахованої за цю заборгованість на дату її погашення.

Конкурс відбудеться 17 жовтня ц.р.

Довідка УНІАН. ПАТ "Київський завод реле і автоматики" (м. Київ) займається виробництвом і розробкою систем візуального інформування (табло, біжучий рядок), низьковольтної апаратури, реле контролю фаз, реле частоти, реле часу тощо, систем автоматичного управління та медичної техніки.

58,936% акцій ПАТ "Київський завод реле і автоматики" належать державі й перебувають в управлінні Фонду державного майна України.

Розмір земельної ділянки, що перебуває в постійному користуванні, під забудову - 2 га. Ділянка знаходиться на бульварі І. Лепсе в Києві.

За перше півріччя 2011 року завод отримав збиток у розмірі 934 тис. грн.