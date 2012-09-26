Приватизаційний конкурс щодо «Гадячгазу» проведуть 19 жовтня

Приватизаційний конкурс з продажу 25,999% держпакету акцій ПАТ «Гадячгаз» буде проведено 19 жовтня п.р., повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Стартова ціна пакету становить 3,1 млн. грн.

Нагадаємо, намічений на 3 вересня п.р. приватизаційний конкурс з продажу 25,999% держпакету акцій ПАТ «Гадячгаз» було визнано таким, що не відбувся у зв'язку з відсутністю заявок на участь у ньому від потенційних покупців.

Довідка УНІАН. ПАТ з газопостачання і газифікації «Гадячгаз» (м. Гадяч Полтавської обл.) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам у Полтавській області.

51% акцій ПАТ «Гадячгаз» належить НАК «Нафтогаз України».