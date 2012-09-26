СК «PZU Україна» передала частину активів в управління «Драгон Есет Менеджмент»

Страхова компанія «PZU Україна» продовжила договір на управління своїми активами з КУА «Драгон Есет Менеджмент».

Про це йдеться в повідомленні «Драгон Есет Менеджмент», переданому агентству УНІАН.

У компанії наголосилили, що в рамках пілотного етапу співпраці, який розпочався в жовтні 2011 року, СК «PZU Україна» передала в управління КУА «Драгон Есет Менеджмент» близько 2% свого інвестиційного портфеля. За результатами управління за минулий рік інвестиційний комітет «PZU Україна» прийняв рішення про продовження договору і збільшення розміру активів під управлінням «Драгон Есет Менеджмент».

«Чиста річна дохідність коштів, переданих в управління «Драгон Есет Менеджмент» в 2011 р., становила більше 23%», - вказується в повідомленні.

«Співпраця вигідна для обох сторін. Управління активами є основним бізнесом для КУА, тому ми зацікавлені в збільшенні коштів під управлінням. Для страхової компанії це хороший спосіб підвищити ефективність управління власними активами і поліпшити свої фінансові результати без збільшення витрат або створення власного профільного департаменту. Ми раді, що вітчизняні компанії рухаються шляхом впровадження загальноприйнятих світових практик співпраці в даній галузі», - говорить директор з розвитку Dragon Capital Дмитро Зозуля.

«На даному етапі співпраця повністю виправдовує наші очікування, а фахівці компанії підтвердили свій професіоналізм. У зв'язку з цим нами було прийнято рішення про розширення інвестиційних рамок і ослаблення вимог до структури активів, що дасть керуючим більше гнучкості в залежності від ситуації на фінансових ринках», - зазначає голова правління СК «PZU Україна» Мачей Шишко.

Довідка УНІАН. Страхова група «PZU Україна» включає в себе дві страхові компанії: СК «ПЗУ Україна» та СК «ПЗУ Україна Страхування життя», що працюють на страховому ринку України з 1993 року. Компанії входять до складу «PZU» - найбільшої страхової групи в Польщі.

Обсяг зібраних страхових платежів групи PZU у 2011 році становить близько 5 млрд дол. Чистий прибуток PZU за 2011 р. досяг 685 млн дол.

Dragon Capital - одна з найбільших груп компаній України, які працюють у сфері інвестицій та фінансових послуг і надають повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів. Dragon Capital здійснює брокерські операції з акціями та борговими інструментами, супровід угод по залученню капіталу, прямі інвестиції та управління активами. Компанія заснована в 2000 році в Києві. Контроль над Dragon Capital належить її менеджменту, міноритарним пакетом компанії з 2007 року володіє Goldman Sachs, один з найбільших світових банків.

ТОВ «КУА «Драгон Есет Менеджмент» є дочірнім підприємством інвестиційної компанії Dragon Capital. Під управлінням КУА знаходяться ПІФ «Платинум», КІФ «Аурум», ПІФ «Аргентум», ПІФ «Феррум», НВФ «Лаурус» і низка венчурних фондів. Активи під управлінням КУА «Драгон Есет Менеджмент» становлять близько 150 млн грн.