Варшава. Компанія «Бурат-Агро», яка входить до українського агрохолдингу «Індустріальна молочна компанія» (Industrial Milk Company, IMC) у вівторок, 25 вересня, виплатила перший купон за випущеними в липні поточного року облігаціями на 200 млн грн.

Як повідомив УНІАН менеджер зі зв'язків з інвесторами IMC Олег Тодчук, компанія виплатила 7,028 млн грн, або еквівалент 879,3 тис. американських доларів.

У компанії нагадали, що облігації, погашення яких заплановане на 24 червня 2014 року, випущені під 14% річних.

Компанія залучила ці кошти для фінансування подальшого свого розвитку.

Як повідомляв УНІАН, входить в десятку найбільших виробників молока в Україні Industrial Milk Company у першому півріччі 2012 року збільшила чистий прибуток до 24,2 млн дол. з 16,7 млн ​​дол. за аналогічний період 2011 року при майже триразовому зростанні виручки до 32, 1 млн доларів.

У минулому році компанія збільшила чистий прибуток на 17% - до 17,3 млн доларів на тлі зниження доходів на 16% до 29 млн доларів.

Довідка УНІАН. Заснована в 2007 році компанія IMC займається, головним чином, рослинництвом в північних і центральних областях України, а також тваринництвом і виробництвом молока. За останніми даними, компанія володіє земельним банком 82,700 га і сховищами потужністю 221 тис. тонн.

Капіталізація компанії, що продала в травні минулого року 24% своїх акцій за 24,4 млн доларів на Варшавській фондовій біржі, на останньому закритті становила понад 140 млн доларів.