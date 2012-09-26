Голова НКЦПФР в цілому позитивно оцінює закон про депозитарну систему

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Дмитро Тевелєв в цілому позитивно оцінив прийнятий нещодавно Верховною Радою закон «Про депозитарну систему України», однак водночас не виключив доопрацювання окремих його частин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам.

«Реформа депозитарної системи - в базі прогресивна, в окремих відносинах - звичайно ж, вимагає доопрацювання», - зазначив він.

Тевелєв також повідомив, що на сьогодні він не має в своєму розпорядженні жодної інформації, чи підписаний цей закон Президентом України.

В цілому, за словами голови комісії, цей закон має сприяти більш прозорим відносинам на фондовому ринку. Говорячи про можливу підконтрольності Національному Банку України (у зв'язку з прийняттям даного закону) розрахунків на фондовому ринку, Тевелєв зазначив, що на сьогодні в Україні немає «надійнішої системи розрахунків, ніж система електронних платежів НБУ».

На думку голови НКЦПФР, критичні висловлювання деяких учасників фондового ринку щодо даного закону пояснюється їхнім бажанням «мати можливість безпосередньо самим брати участь у системі платежів».

Тевелєв також сказав, що створення єдиного центрального депозитарію виключає можливість маніпулювання реєстрами прав власності.

За його словами, тепер облік прав власності буде проводитися в єдиному депозитарії.

***

Заява про припинення торгів Української біржі - спроба маніпулювання громадською думкою - НКЦПФР

Оприлюднена раніше заяву про припинення торгів Української біржі на знак протесту проти ухвалення Верховною Радою закону про депозитарну систему, є спробою маніпулювання громадською думкою.

Таку думку висловив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Дмитро Тевелєв.

За його словами, в день, коли було оприлюднено інформацію про припинення торгів, комісія отримала інформаційне повідомлення заступника голови правління Української біржі про зміну графіка торгів.

«Там (у повідомленні - УНІАН) не було сказано ні про призупинення, ні про страйк, там йшла мова про зміну графіка торгів», - сказав Тевелєв.

У зв'язку з цим, за словами голови НКЦПФР, в комісії немає підстав говорити про те, що торги були припинені.

Водночас, за словами Д.Тевелєва, комісія зробила запит Українській біржі про відповідність процедури зміни графіка торгів встановленим торговельним правилам.

«Якщо в процедурі або в інших нюансах були допущені порушення, ми дамо їм правову оцінку», - зазначив Д.Тевелєв.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 липня ц.р. прийняла Закон «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (після прийняття в цілому Верховною Радою він перейменований в Закон «Про депозитарну систему України» - УНІАН). Законом передбачено створення централізованої депозитарної системи в країні, вводиться такий новий елемент, як Центральний розрахунковий центр.

Біржова рада "Української біржі" більшістю голосів прийняла рішення провести 18 вересня опитування учасників торгів про необхідність призупинення торгівлі на всіх сегментах на знак незгоди з прийнятою Верховною Радою редакцією закону "Про депозитарну систему України".

19 вересня біржова рада біржі прийняла рішення вважати результат опитування достатньою підставою для припинення торгів з 10:00 до 11:00 20 вересня п.р.

20 вересня «Українська біржа» з 10:00 до 11:00 призупинила свою роботу.