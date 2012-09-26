На українському ринку акцій стався обвал

Індекс Української біржі за підсумками торгів 26 вересня знизився на 4% - до 1006,32 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 77,5 млн грн, з них на фондовому ринку - 34,2 млн грн, на строковому ринку - 43,3 млн грн.

За підсумками дня вартість усіх акцій, що торгуються, впала. Серед лідерів зниження вартості - Авдіївський коксохімічний завод (-8,05%), Єнакіївський металургійний завод (-5,38%) Укрсоцбанк (-5,21%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів середи знизився на 2,86% - до 374,95 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 84,15 млн грн, з них на ОВДП припало 78,2 млн грн, на акції підприємств - 4,2 млн грн, на облігації підприємств - 1,4 млн грн.