Негативні тенденції продовжують переважати на Українській біржі - експерт

На Українській біржі в середу, 26 вересня, продовжили переважати негативні тенденції.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Сергій Белясов.

За його словами, «убогий новинний фон, що не відрізнявся позитивом, знизив інтерес інвесторів до ринку, що негативно позначилося на торговій активності гравців Української біржі». Загальний обсяг торгів на фондовому ринку не перевищив 35 млн. грн. Основний рух індикатора відбувся в першу годину торгів. Надалі до кінця сесії індекс Української біржі коливався в межах вузького діапазону навколо досягнутих раніше значень.

Як підкреслив аналітик, хвиля продажів була викликана словами глави Федерального резервного банку Філадельфії Чарльза Плоссера, який висловив сумнів у тому, що новий раунд кількісного пом'якшення, розпочатий американським ЦБ за підсумками засідання 12-13 вересня, виявиться ефективним для зростання економіки. Інвестори покладали великі надії на старт QE3, проте посилилена критика даного кроку з боку ФРС провокує зростання переживань і відхід від ризику.

С.Белясов додав, що «новини з Європи також не змогли порадувати учасників торгів. Макроекономічна звітність з Франції та Італії, що виходила сьогодні, виявилася слабкою, а звіт ЦБ Іспанії за станом економіки країни підтвердив найгірші побоювання інвесторів: у 3-му кварталі поточного року очікується поглиблення рецесії в країні».

Аналітик відзначив, що всі папери індексного кошика Української біржі завершили день з втратами. В аутсайдерах сесії 26 вересня закріпилися папери Авдіївського КХЗ (-8,05%). Суттєвою осіданням також відзначилися папери Єнакіївського МЗ (-5,38%) і банків. «Укрсоцбанк» втратив 5,21% капіталізації, «Райффайзен Банк Аваль» - 5,03%.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 26 вересня, впав на 4% - до 1006,32 пункта. Загальний обсяг торгів становив 77,5 млн грн.

Індекс ПФТС за підсумками торгів середи знизився на 2,86% - до 374,95 пункта. Загальний обсяг торгів становив 84,15 млн грн.