Індекс UX в середу зазнав найсильнішого падіння за останні два місяці - експерти

Індекс UX в середу, 26 вересня, зазнав найсильнішого падіння за останні два місяці, впавши на 4%.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

Вони відзначають, що деякі фішки індексного кошика Української біржі в середу провалилися на понад 5%. У лідерах падіння виявився Aвдіївський КХЗ (-8%), що наростив збиток за перше півріччя 2012 року. Сьогодні індекс Української біржі може відскочити вгору на відкритті, однак подальша його динаміка залежатиме від розвитку подій в Іспанії.

За інформацією аналітиків, напередодні публікації Іспанією бюджету на 2013 рік, програми економічних реформ та оцінки банківського сектора фондовий індекс цієї країни (IBEX) впав на 3,9%. Інвесторів турбують громадські хвилювання, які відбуваються в Іспанії перед прийняттям політики бюджетної економії. Для отримання фінансової підтримки країні необхідно прийняти дані заходи. Індекс Stoxx-600 знизився в середу на 1,8%. Однак сьогодні на азіатській сесії вже спостерігається обережне зростання, а ф'ючерси S&P 500 також демонструють підвищення.

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Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 26 вересня, впав на 4% - до 1006,32 пункта. Загальний обсяг торгів становив 77,5 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 2,86% - до 374,95 пункта. Загальний обсяг торгів становив 84,15 млн грн.