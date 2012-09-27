Індекс Української біржі знизився на 0,44%, індекс ПФТС – на 1,16%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 27 вересня, знизився на 0,44% – до 1001,93 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 87,3 млн. грн, з них на фондовому ринку – 32 млн. грн, на строковому ринку – 55,3 млн. грн.

Лідером підвищення серед акцій, що найактивніше торгуються, стали цінні папери «Мотор Січі» (+0,91%). Серед лідерів зниження вартості акцій – «Укрнафта» (-1,49%), «Центренерго» (-0,95%), металургійний комбінат «Азовсталь» (-0,82%)

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 1,16% – до 370,61 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 419,45 млн. грн, з них на ОВДП припало 415,9 млн. грн, на акції підприємств – 2,6 млн. грн, на облігації підприємств – 0,92 млн. грн.