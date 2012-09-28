До кінця року злиття Української біржі і ПФТС, скоріш за все, не буде – акціонер

До кінця 2012 року злиття Української біржі і ПФТС, скоріш за все, не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у п'ятницю, 28 вересня, в ході Міжнародного форуму учасників ринку капіталу директор із розвитку бізнесу в Україні Московської біржі Сергій Данов. Нагадаємо, що Московська біржа є акціонером ПФТС і Української біржі. У ПФТС вона володіє контрольним пакетом акцій.

«У короткостроковій перспективі, цього року злиття, скоріш за все, не буде», - відзначив він.

За словами С.Данова, для того щоб злиття двох бірж стало реальністю, всі акціонери повинні висловитися за їх об'єднання.

«Якщо таке бажання буде висловлене, надалі буде запущена процедура голосування ухвалення рішення про об'єднання», - відзначив він.

С.Данов також повідомив, що на сьогоднішній день при Українській біржі створено робочу групу з відпрацювання процедури об'єднання двох бірж.

Найближчим часом, за його словами, така ж робоча група буде створена і при ПФТС.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про плани щодо призначення заступника голови правління Української біржі Євгена Коміссарова на посаду голови правління біржі ПФТС. На думку учасників ринку, це може свідчити про плани російського акціонера українських бірж - Московської біржі щодо їх об'єднання.

У зв'язку з цим Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) в кінці липня 2012 року запропонувала учасникам ринку провести з нею консультації про консолідацію біржової системи.

"Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку при плануванні і проведенні консолідаційних процесів пропонує всім учасникам відповідних процесів активніше співпрацювати з регулятором, серед іншого, використовувати його консультативно-дорадчі органи, а саме консультаційно-експертну раду, стратегічну групу і комітети НКЦПФР, які позитивно зарекомендували себе на ринку", - йшлося у повідомленні НКЦПФР.

У комісії відзначають, що інтеграційні процеси на фондовому ринку пов'язані з великою кількістю ризиків – як технологічних, так і регуляторних.