Суд скасував рішення про порушення кримінальних справ щодо приватизації одеського «Привозу»

Приморський райсуд Одеси у четвер, 27 вересня, скасував рішення про порушення прокуратурою кримінальних справ за фактом незаконного відчуження з комунальної власності Одеси корпусів ринку «Привоз» і передачі їх у приватну власність.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі обласної прокуратури.

За даними прес-служби, прокуратура області має намір внести апеляцію на це рішення суду.

«Позиція прокуратури стосовно незаконності приватизації ринку «Привоз» залишається незмінною. Готується й буде подана у встановлені законом терміни апеляція на судове рішення за скаргою представників трьох директорів підприємств, що брали участь у незаконному обороті майна ринку й перебувають зараз у розшуку», - повідомили в прес-службі.

У прокуратурі нагадали, що кримінальну справу за фактом незаконної передачі корпусів ринку «Привоз» вартістю 127 млн грн приватному підприємству було порушено 17 квітня 2012 року, за ознаками ч.5 ст.191 (привласнення або розтрата, заволодіння чужим майном, здійснені в особливо великих розмірах) КК України.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня Генеральний прокурор Віктор Пшонка доручив новому прокурору Одеської області Олександру Галкіну розібратися в конфлікті між адміністрацією й підприємцями «Привозу».