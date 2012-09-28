Президент, скоріш за все, підпише закон про депозитарний облік – член НКЦПФР

Президент України, скоріш за все, підпише закон «Про депозитарну систему України», який викликав широкий резонанс.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це повідомив у ході Міжнародного форуму учасників ринку капіталу член Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку Анатолій Амелін.

«З вірогідністю більш ніж 90% закон буде підписаний у тому вигляді, в якому він був проголосований Верховною Радою», - відзначив А.Амелін.

Водночас він не виключив, що до кінця поточного року до цього закону буде внесено зміни відповідно до побажань учасників ринку.

За його словами, вже є пакет доопрацювань до цього закону, які будуть запропоновані депутатам для внесення у вигляді поправок у цей закон.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 липня п.р. прийняла Закон «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (після ухвалення в цілому Верховною Радою його перейменовано на Закон «Про депозитарну систему України» - УНІАН). Законом передбачено створення централізованої депозитарної системи в країні, вводиться такий новий елемент, як Центральний розрахунковий центр.

Після цього Українська біржа заявила про можливе закриття у разі підписання Президентом України закону "Про депозитарну систему України".

На знак протесту 20 вересня Українська біржа з 10:00 до 11:00 призупиняла свою роботу.