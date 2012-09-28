Московська біржа хоче брати участь у створенні єдиного депозитарію в Україні

Московська біржа зацікавлена ​​взяти участь у процесі створення єдиного депозитарію в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в п'ятницю в ході Міжнародного форуму учасників ринку капіталу заявив директор з розвитку бізнесу в Україні Московської біржі Сергій Данов.

За його інформацією, Московська біржа, зокрема, може підтримати можливий запит міноритарних акціонерів Всеукраїнського депозитарію цінних паперів до його основного власнику Національному банку України.

Раніше про необхідність звернутися до Національного банку України з проханням роз'яснити подальшу роль ВДЦП на ринку у зв'язку з ухваленням Верховною Радою закону про депозитарний облік заявив голова правління ВДЦП Дмитро Чугаєвський.

«Ми це питання обговоримо, якщо тут є хороший потенціал для налагодження діалогу, ми цей діалог ініціюємо», - сказав С.Данов.

За словами С.Данова, на сьогодні Московська біржа є як безпосереднім акціонером ВДЦП, так і опосередковано входить в акціонерний капітал депозитарію через біржі, акціонером яких вона є.

«Ми з уважністю будемо розглядати, як буде розвиватися ситуація навколо створення єдиного депозитарію», - сказав С.Данов.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 липня ц.р. ухвалила Закон «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (після прийняття в цілому Верховною Радою він перейменований в Закон «Про депозитарну систему України» - УНІАН). Законом передбачено створення централізованої депозитарної системи в країні, вводиться такий новий елемент, як Центральний розрахунковий центр.

Нацкомісія з цінних паперів позитивно оцінює закон про депозитарну систему, не виключаючи його доопрацювання.

Московська біржа є акціонером ПФТС та Української біржі. У ПФТС вона володіє контрольним пакетом акцій.

Директор з розвитку бізнесу в Україні Московської біржі С.Данов 28 вересня повідомив, що до кінця 2012 року злиття Української біржі і ПФТС, скоріш за все, не буде.