Індекс Української біржі зріс на 0,59%, індекс ПФТС знизився на 0,31%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 28 вересня, зріс на 0,59% - до 1007,86 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 90,7 млн грн, з них на фондовому ринку - 43,3 млн грн, на строковому ринку - 47,4 млн грн.

Лідером підвищення серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери «Єнакіївського металургійного заводу» (+2,18%) і "Донбасенерго" (+1,51%). Знизилася ціна акцій «Авдіївського коксохімічного заводу» (-0,42%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,31% - до 369,47 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 383,5 млн грн, з них на ОВДП припало 10,0 млн грн, на акції підприємств - 371,5 млн грн, на облігації підприємств - 1,5 млн грн.