Обсяг IPO в світі за останній квартал впав до мінімуму з моменту фінансової кризи

Обсяг первинного розміщення акцій (IPO) за останній квартал поточного року впав майже до найнижчого рівня з моменту фінансової кризи. Ознаки глобального економічного спаду загрожують продовжити падіння ринку в 2013 році, повідомляє Bloomberg.

Світовий обсяг IPO становить 21,3 млрд дол. за останні три місяці, що на 48% менше, ніж у попередньому кварталі, говориться в зібраних Bloomberg даних.

Відновлення фондового ринку США до більш ніж чотирирічного максимуму надає лише обмежений імпульс для продажу акцій, тоді як сповільнення зростання економіки в Китаї та європейська боргова криза стали причиною зниження економічних прогнозів Міжнародним валютним фондом.