Обсяг торгів цінними паперами на Українській біржі минулого тижня знизився на 11%

Обсяг торгів цінними паперами на Українській біржі з 24 по 28 вересня знизився на 11% і становив 181,9 млн грн (з них обсяг торгів акціями - 167,6 млн грн), повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Обсяг торгів на строковому ринку Української біржі за минулий тиждень становив 233,5 млн грн. Загальний обсяг торгів на Українській біржі за тиждень з 24 по 28 вересня становив 415,5 млн грн.

Станом на 27 вересня п.р. для забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів, укладених на Українській біржі в депозитарії попередньо зарезервовані грошові кошти на суму 56 млн грн і цінні папери на суму 764 млн грн.

За підсумками торгів за тиждень з 24 по 28 вересня 2012 року індекс українських акцій, що розраховується Українською біржею, знизився на 5,63% - до 1007,86 пункта.

Лідерами негативного впливу на Індекс українських акцій стали іменні прості акції ПАТ "Центренерго" (CEEN), вплив яких становив -10,64 індексного пункта, ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" (-9,8 пункта) і ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" (-8,5 пункта).

Лідерами обороту за тиждень стали акції "Мотор Січ", обсяг торгів яких становив 9,7 млн ​​грн, на другому місці "Центренерго" - 8,5 млн грн, далі йде "Авдіївський коксохімічний завод" - 6,2 млн грн. Частка зазначених цінних паперів в обороті становила 22,3%, 19,47% і 14,21% відповідно.