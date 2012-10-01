Надходження від приватизації за 9 місяців становлять 5,35 млрд гривень

За підсумками 9 місяців поточного року надходження від приватизації, за оперативними даними, становлять 5,35 млрд гривень - 53,5% річного плану.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду державного майна України.

Надходження від оренди за цей же час становлять 784,7 мільйона гривень (94,5% річного плану), надходження від дивідендів - 568,3 мільйона гривень (205,8%).