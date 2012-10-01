Індекс Української біржі 1 жовтня зріс на 1,37%, індекс ПФТС підвищився на 0,45%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 1 жовтня, виріс на 1,37% - до 1021,66 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 56,47 млн грн, з них на фондовому ринку - 33,3 млн грн, на строковому ринку - 23 млн грн.

Лідером підвищення серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери «Укрсоцбанку» (+2,86%) і Єнакіївського метзаводу (+2,18%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,45% - до 371,11 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 55,3 млн грн, з них на ОВДП припало 54,8 млн грн, на акції підприємств - 0,4 млн грн.